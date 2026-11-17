Уфимский ИТ-специалист Роман Габдулхаков стал победителем всероссийского конкурса «Изобретатель года — 2026». Вместе со своей командой он разработал программу для нефтегазовой отрасли, способную заменить зарубежные аналоги.

Как рассказал «Башинформу» Роман, они с командой на конкурс подавали решение по автоматизации гидродинамических исследований скважин «АвтоГДИС».

«Решение позволяет проводить исследование скважин в онлайн-режиме. Это даёт возможность заказчикам существенно сократить потери добычи за счёт сокращения времени простоя скважин. Решение запатентовано и имеет несколько патентов, а также включено в реестр российского программного обеспечения. Мы сами являемся российской IT-компанией, аккредитованной минцифры РФ», — отметил ИТ-специалист.

За победу на всероссийском конкурсе Роман получил сертификат на 200 тысяч рублей.

По словам Габдулхакова, его команда запустила несколько пилотных проектов в крупных нефтяных компаниях страны. Новый проект также получил премию «Территория технологий» в рамках Тюменского нефтегазового форума, как лучшее промышленное решение.

Напомним, в шорт-лист конкурса «Изобретатель года» вошли 4 претендента из Башкирии. Конкурс проводит минобрнауки России и ВОИР в рамках Десятилетия науки и технологий.