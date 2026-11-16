Об этом журналисту агентства «Башинформ» рассказали эксперты «Лаборатории Касперского» на конференции Kaspersky Cybersecurity Weekend в Ташкенте.

Также с января по сентябрь от 82,3% до 87% жителей республики получили спам-звонки.

Кроме того, в Башкирии заблокировали почти 2,8 миллиона попыток перехода на фишинговые ресурсы.