Данные журналисту агентства «Башинформ» представили эксперты «Лаборатории Касперского» на конференции по кибербезопасности Kaspersky Cybersecurity Weekend в Ташкенте.
Также среди детей в Башкирии востребованы мобильные приложения Roblox, TikTok, VK Видео и Likee.
На стационарных компьютерах юные пользователи чаще всего открывают «Яндекс Браузер» (20%), Roblox (17,8%), Google Chrome (16,5%), Steam (15,5%) и Discord (7,7%).
Аналитика основана на анонимизированной статистике Kaspersky Security Network по числу посещений различных ресурсов на платформах Windows и macOS за январь – октябрь 2026 года.
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