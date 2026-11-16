Данные журналисту агентства «Башинформ» представили эксперты «Лаборатории Касперского» на конференции по кибербезопасности Kaspersky Cybersecurity Weekend в Ташкенте.

Также среди детей в Башкирии востребованы мобильные приложения Roblox, TikTok, VK Видео и Likee.

На стационарных компьютерах юные пользователи чаще всего открывают «Яндекс Браузер» (20%), Roblox (17,8%), Google Chrome (16,5%), Steam (15,5%) и Discord (7,7%).

Аналитика основана на анонимизированной статистике Kaspersky Security Network по числу посещений различных ресурсов на платформах Windows и macOS за январь – октябрь 2026 года.