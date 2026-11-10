Пользователи старше 70 лет в Башкирии активно слушают музыку и играют в онлайн-игры – Билайн

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Рост связан с ускорением цифровизации старшего поколения: все больше клиентов 70+ переходят на смартфоны и активнее пользуются мобильным интернетом. Так, количество клиентов старше 70 лет в Башкирии, которые пользуются смартфонами, за год выросло на 25%.

Больше всего у аудитории серебряного возраста вырос трафик на «Госуслугах» — на четверть. В музыкальных приложениях он увеличился на 18%, в онлайн-играх — на 11%, в видеосервисах — на 9%, в соцсетях — на 8%. При этом, в отличие от молодой аудитории, клиенты старшего поколения чаще используют мобильный интернет не для развлечений, а для решения повседневных задач. Значительную часть трафика этой группы, помимо государственных сервисов, формируют, в том числе, почта и банковские приложения.

На рост использования мобильного интернета также повлияло развитие сети за пределами крупных городов. За 3 квартала 2026 года оператор запустил новые базовые станции в более чем 110 точках Башкирии. Параллельно с этим идет непрерывная работа по модернизации сети там, где растет спрос на мобильную связь.

Максим Тюрихин, директор Уфимского отделения Билайна:

«Как видно из статистики, сегодня старшее поколение все чаще обращается к мобильному интернету в повседневной жизни. Они используют его возможности и для общения с близкими, и для решения бытовых задач, и для развлечения. Поэтому мы постоянно развиваем инфраструктуру в республике, расширяя охват скоростной сетью 4G. Это позволяет нам обеспечивать клиентов надежной связью и в крупных городах, и в удаленных сельских районах».

*По данным обезличенной статистики пользователей мобильного интернета Билайна. Сравнивались периоды с 1 июля по 30 сентября 2025 и 2026 гг.

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