В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых имени Макарима Тухватшина установили барельефы Героев России. Мемориальный центр, где ранее были представлены башкирский национальный герой Салават Юлаев и легендарный комдив Минигали Шаймуратов, пополнился тактильными изображениями Дениса Чернавина, Максима Серафимова, Тамерлана Ильгамова, Бориса Дудко и Руслана Гарифуллина.

Мемориальный центр для незрячих «Башкортостан — земля героев» в библиотеке был создан в 2024 году. С новой экспозицией ознакомиться пришли ветераны СВО Рубен Хасанов, Андрей Константинов, председатель Башкирской республиканской организации Всероссийского общества слепых Галина Бычкова. Бойцы в своем выступлении подчеркнули, что сегодня важно знать свою историю, чтить память защитников Отечества и воспитывать в молодежи истинный патриотизм.

Кроме того, библиотека презентовала новый проект по созданию военно-патриотического клуба для незрячих «Миссия памяти». Главная задача клуба — превратить мемориальное пространство в площадку для регулярных встреч, живого общения и глубокого погружения в историю страны.

Также библиотека представила новое пособие с рельефно-графическими иллюстрациями «Башкортостан — родина Героев», изданное шрифтом Брайля. Книга подробно рассказывает о жизненном пути и подвигах всех 17 уроженцев Башкирии, удостоенных звания Героя России за время проведения СВО.