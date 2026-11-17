В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых имени Макарима Тухватшина установили барельефы Героев России. Мемориальный центр, где ранее были представлены башкирский национальный герой Салават Юлаев и легендарный комдив Минигали Шаймуратов, пополнился тактильными изображениями Дениса Чернавина, Максима Серафимова, Тамерлана Ильгамова, Бориса Дудко и Руслана Гарифуллина.
Мемориальный центр для незрячих «Башкортостан — земля героев» в библиотеке был создан в 2024 году. С новой экспозицией ознакомиться пришли ветераны СВО Рубен Хасанов, Андрей Константинов, председатель Башкирской республиканской организации Всероссийского общества слепых Галина Бычкова. Бойцы в своем выступлении подчеркнули, что сегодня важно знать свою историю, чтить память защитников Отечества и воспитывать в молодежи истинный патриотизм.
Кроме того, библиотека презентовала новый проект по созданию военно-патриотического клуба для незрячих «Миссия памяти». Главная задача клуба — превратить мемориальное пространство в площадку для регулярных встреч, живого общения и глубокого погружения в историю страны.
Также библиотека представила новое пособие с рельефно-графическими иллюстрациями «Башкортостан — родина Героев», изданное шрифтом Брайля. Книга подробно рассказывает о жизненном пути и подвигах всех 17 уроженцев Башкирии, удостоенных звания Героя России за время проведения СВО.
Участники мероприятия также посмотрели документальный фильм «Танец героя» (режиссер Радик Кильмаматов), посвященный памяти героя СВО Ильнара Хатмуллина. Специально для незрячих и слабовидящих зрителей библиотека подготовила профессиональные тифлокомментарии. После показа у гостей была возможность задать вопросы режиссеру ленты Радику Кильмаматову.
Мероприятие завершилось презентацией инклюзивной настольной игры «Военные тропы. Путь героя», которую разработали студенты Уфимского медицинского колледжа на грантовые средства. Игра представляет собой уникальное тактильное поле, разделенное на пять исторических эпох (от древних времен до современности), с карточками, аудиозаданиями (считываемыми с помощью говорящего тифломаркера), объемными символами (курай, перо, стрела, орден, символ Z) и репликами исторических предметов.
Ранее в Уфе открылась выставка к 85-летию 112-й Башкавдивизии.
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