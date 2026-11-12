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08:50 (UTC+5), 12 Ноября 2026

В зоне СВО служат три поколения мужчин одной семьи из Башкирии

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Участники и зрители Прямой линии Главы республики накануне познакомились с историей одной семьи, в которой на передовой страну защищают сразу три поколения мужчин – дедушка, отец и внук.

Самый старший представитель семьи Георгий Соколов – командир отделения ремонтной роты мотострелкового полка «Башкортостан». Сейчас находится на передовой и выходил на прямую связь со студией.

Между тем в самой студии находились его сын Максим и внук Анатолий Кучины, которые сейчас находятся в краткосрочном отпуске. Кучины служат в разных направлениях. Анатолий, которому, к слову, всего 20 лет, – в Донецке, а его отец Максим – на Краснолиманском направлении. Таким образом, участие в Прямой линии дало им возможность увидеться.

Во время прямого подключения Максим Кучин рассказал отцу, что и сам стал дедушкой, в отпуске успел познакомиться с новорожденной внучкой.

«Увидел в первый раз внучку, уже нянчусь. Все отлично! Внучка –- красавица», – поделился радостью с отцом Максим Кучин.

Ранее «Башинформ» писал о том, что Глава Башкирии поручил увеличить поставку дронов «Уфимец» на передовую.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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