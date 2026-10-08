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15:36 (UTC+5), 08 Октября 2026

В Уфе Талгат Таджуддин рассказал о поддержке участников СВО

Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, выступая на пресс-конференции в преддверии XVII Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама», рассказал о духовной поддержке участников специальной военной операции.

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

С началом СВО было напечатано и отправлено в военные части 40 тысяч молитвенников с текстами молитв, переводами и транскрипциями. Представители духовенства принимают активное участие в проводах на фронт, выезжают на передовую, некоторые даже сами подписали контракт.

– Это патриотическое движение. Все общины полностью участвуют в поддержке участников специальной военной операции. Собирают одежду, продукты, отправляют на передовую, в мечетях собирают пожертвования семьям участников СВО, – рассказал Верховный муфтий. – Те имамы, которые служат на передовой, не делят солдат по конфессиям, читают проповеди для всех, Бог один. Есть имамы, которые заключили контракт, и среди них тоже есть погибшие, шахиды. 

Председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан Азат Фаттахов поделился данными, что, согласно мониторингу, в последние годы значительно увеличилось количество людей, которые посещают храмы. Поэтому в мечетях для принятия участников СВО и представителей их семей отведены специальные часы. 

– С первых дней проведения специальной военной операции наша духовная элита всех духовных конфессий единодушно выразила свое мнение, выступила в поддержку СВО. С первых дней представители духовенства приняли участие в акциях, митингах, концертах, все выступили с призывом к населению активно поддерживать, помогать, – отметил Азат Фаттахов. – У нас в республике введена практика: во всех храмах выделены отдельные часы для участников СВО, они принимаются в приоритетном порядке, особое внимание уделяется близким, семьям погибших участников. Именно священнослужители могут найти искренние слова, чтобы достучаться до сердца матерей, жен и близких погибших. 

Также организаторы конференции сообщили, что на пленарном заседании будут отмечены имамы, которые пожертвовали своей жизнью ради безопасности страны, их близкие приглашены на ужин к Верховному муфтию.

Ранее мы сообщали, что 14-15 октября в городе Уфе пройдёт XVII Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама», посвященная Году единства народов России. Целью традиционной конференции является активизация усилий мусульманского сообщества на пути укрепления единства народов России перед лицом современных вызовов и угроз.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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