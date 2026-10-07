Пограничники Башкирии отправили в зону СВО автомобили «Нива» 

Ветераны пограничной службы Аскинского района отправили в зону проведения специальной военной операции два подготовленных автомобиля, сообщили в администрации муниципалитета.
«Ниву» для бойца с позывным «Мина» пограничники капитально отремонтировали, покрасили и переоборудовали в пикап. Все расходы на подготовку внедорожника участники сообщества взяли на себя.
Второй автомобиль «Нива Шевроле» ранее находился в неисправном состоянии и числился на балансе администрации района. В нём заменили двигатель, после чего провели необходимые ремонтные работы. В восстановлении техники также приняли участие уроженцы деревни Авадай.
Вместе с автомобилями в зону СВО будет передана гуманитарная помощь, собранная жителями Аскинского района.
Ранее из Гафурийского района в зону СВО отправили восемь тонн гуманитарной помощи, сообщал «Башинформ».
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