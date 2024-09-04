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4 Сентября , 20:45

Жители республики передали вещи в полк «Башкортостан»

В полк «Башкортостан» в Луганскую народную республику, где служат и наши земляки, жители Белорецкого района передали несколько вещей, которые привнесут в нехитрый быт бойцов немного уюта и будут напоминать им о малой родине, где их любят и ждут.

Народный умелец, мастер бортевого пчеловодства из села Нукатово Азамат Загитуллин передал ведро из цельной липы. Это искусная ручная работа. На ёмкости автор нанёс слова из башкирской народной песни «Азамат», актуальные и сегодня: «Где только не был, что только ни пережил мужчина со своим верным конём…».

Супруги Хайбуллины из села Уткалево передали свои изделия ручной работы — несколько ковров, сшитых в лоскутной технике, домотканую дорожку, и письмо-треугольник с добрыми пожеланиями.

Хозяйка ателье «Сезон» Наталья Калмыкова отправила традиционную башкирскую лисью шапку-бурек — чтобы этот головной убор был своеобразным оберегом, покровом, защищающим наших воинов от всех бед.

А председатель общественной палаты Белорецкого района, хранитель башкирских традиций Айгуль Валеева передала в полк «Башкортостан» несколько панно в лоскутной технике, которые изготовили и подарили ей воспитанники Белорецкой художественной школы.

«Сегодня всё это отправили в Луганскую народную республику. Большое спасибо за ваши добрые руки и отзывчивые сердца!» — сообщил в соцсетях глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.
Автор:Лейла Аралбаева
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