Воспитатель из Башкирии рассказала о роли волонтёров в Харьковской области

Жители Харьковской области обязательно поверят России, поскольку она несёт правду и возвращает утраченные ценности, и одной из главных сил в этом деле становятся волонтёры. В этом убеждена руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» в Октябрьском Альбина Хисматуллина. В беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» она рассказала, как в прошлом году поехала в Харьковскую область, где занималась с местными детьми, а также принимала участие в раздаче гуманитарного груза.

Альбина Хисматуллина выехала из Башкирии в Харьковскую область в августе 2022 года. Она вела свою гуманитарную деятельность в Чугуевском районе, в городе Волчанск. По словам волонтёра, когда она приехала, линия соприкосновения приблизилась к Харькову, а областной центр и Волчанск разделяли всего час пути.

«В Волчанске работала в детском досуговом центре. Ко мне на занятия приходили сироты, дети из неполных или оказавшихся в трудной ситуации семей. В Октябрьском работаю в детском саду воспитателем, очень люблю детей, и мне нравится заниматься с ними. Мы за две недели в Волчанске создали все необходимые условия для творческих занятий. Наши воспитанники с удовольствием рисовали, лепили, клеили аппликации, легко вовлекались в подвижные игры. Также мы подготовили театральную постановку по стихотворению Пушкина „У лукоморья дуб зелёный“. А в День знаний школьники получили портфели и учебные принадлежности. Было приятно наблюдать за радостью не только в детских глазах, но и у взрослых. К сожалению, надо признать, система образования там нарушена, причём давно. У детей огромный пробел знаний. Они не знакомы с творчеством Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других классиков. Кроме того, они с детства живут в атмосфере русофобии. Не скрою, часть местных жителей были недоброжелательны к нам. Но нападок к волонтёрам не было, тем более нас охраняли российские военнослужащие. Ну и надо признать, что в большинстве своём местное население благодарило за работу с детьми, поскольку сами воочию видели результаты. Верю, что всё нормализуется. Главное наше оружие — это доброе слово и помощь», — говорит Альбина Хисматуллина.