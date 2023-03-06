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Воспитатель из Башкирии рассказала о роли волонтёров в Харьковской области

из личного архива Альбины Хисматуллиной
Фото:из личного архива Альбины Хисматуллиной

Жители Харьковской области обязательно поверят России, поскольку она несёт правду и возвращает утраченные ценности, и одной из главных сил в этом деле становятся волонтёры. В этом убеждена руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» в Октябрьском Альбина Хисматуллина. В беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» она рассказала, как в прошлом году поехала в Харьковскую область, где занималась с местными детьми, а также принимала участие в раздаче гуманитарного груза.

Альбина Хисматуллина выехала из Башкирии в Харьковскую область в августе 2022 года. Она вела свою гуманитарную деятельность в Чугуевском районе, в городе Волчанск. По словам волонтёра, когда она приехала, линия соприкосновения приблизилась к Харькову, а областной центр и Волчанск разделяли всего час пути.

«В Волчанске работала в детском досуговом центре. Ко мне на занятия приходили сироты, дети из неполных или оказавшихся в трудной ситуации семей. В Октябрьском работаю в детском саду воспитателем, очень люблю детей, и мне нравится заниматься с ними. Мы за две недели в Волчанске создали все необходимые условия для творческих занятий. Наши воспитанники с удовольствием рисовали, лепили, клеили аппликации, легко вовлекались в подвижные игры. Также мы подготовили театральную постановку по стихотворению Пушкина „У лукоморья дуб зелёный“. А в День знаний школьники получили портфели и учебные принадлежности.  Было приятно наблюдать за радостью не только в детских глазах, но и у взрослых. К сожалению, надо признать, система образования там нарушена, причём давно. У детей огромный пробел знаний. Они не знакомы с творчеством Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других классиков. Кроме того, они с детства живут в атмосфере русофобии. Не скрою, часть местных жителей были недоброжелательны к нам. Но нападок к волонтёрам не было, тем более нас охраняли российские военнослужащие. Ну и надо признать, что в большинстве своём местное население благодарило за работу с детьми, поскольку сами воочию видели результаты. Верю, что всё нормализуется. Главное наше оружие — это доброе слово и помощь», — говорит Альбина Хисматуллина.

из личного архива Альбины Хисматуллиной
из личного архива Альбины Хисматуллиной
из личного архива Альбины Хисматуллиной
из личного архива Альбины Хисматуллиной
из личного архива Альбины Хисматуллиной
из личного архива Альбины Хисматуллиной
из личного архива Альбины Хисматуллиной
из личного архива Альбины Хисматуллиной
из личного архива Альбины Хисматуллиной
из личного архива Альбины Хисматуллиной
Фото:из личного архива Альбины Хисматуллиной

На вопрос, было ли страшно ехать в Харьковскую область, Альбина Хисматуллина ответила отрицательно.

«Разве что волнительно, ведь там идут боевые действия, но я понимала, куда еду и что рискую своей жизнью. Вы знаете, в девизе молодогвардейцев полностью показана суть нашей работы. Напомню его — „Дело. Дерзость. Доверие. Долг“. Как только узнала о наборе добровольцев, сразу согласилась. Правда, посоветовалась с мамой. А она, как и я, патриот Родины до мозга костей. Поэтому неудивительно, что в семье моё решение поддержали. Тем более, когда речь шла о детях. После командировки в Харьковскую область прошла курсы медсестры, а также подтвердила квалификацию психолога. Давно состою в резерве, и как только будет новый набор волонтёров, снова поеду. Теперь уже, скорее всего, в Мариуполь или Луганск. Работы для гуманитарной миссии хватает, у добровольцев впереди много дел. И я верю, что волонтёры смогут вернуть мир не только в разрушенные города, но и человеческие сердца», — отметила Альбина Хисматуллина.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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