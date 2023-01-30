Минобороны России обеспечит добровольческие батальоны оружием, техникой и медициной

Министерство обороны России возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований вооружением, техникой, вещевым имуществом, продовольствием, а также оказание медицинской помощи. Об этом указано в проекте приказа министра обороны Сергея Шойгу, опубликованном в понедельник на портале правовой информации.

«Определить: порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами; порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях», — сказано в документе.

Добровольческие формирования обеспечиваются вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами «в порядке, установленном для воинских формирований Вооруженных сил России». Вещевое имущество предоставляется соответствующими службами воинских частей, которым приданы добровольческие формирования.

Медицинская помощь добровольцам оказывается в «военно-медицинских подразделениях, частях и организациях». Также предусмотрена эвакуация добровольцев самолетами и вертолетами ВКС России в лечебные учреждения при необходимости.

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