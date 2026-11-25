Вратарь Семен Вязовой останется в уфимском «Салавате Юлаеве». Сегодня в ряде СМИ распространилась информация о том, что петербургский СКА рассматривает вариант приобретения уфимского голкипера.

Сообщалось, что башкирский клуб взамен на Вязового может получить денежную компенсацию, а также защитников Андрея Педана и Никиту Зайцева. При этом контракт 23-летнего вратаря с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до конца текущего сезона. А права на хоккеиста принадлежат «Сиэтлу».

По данным издания «Спорт-Экспресс», уфимский клуб не собирается расставаться со своим воспитанником.

Ранее как сообщал «Башинформу» гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов, Вязовой после истечения срока контракта может продолжить карьеру за океаном.