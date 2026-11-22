Спортсменка из Октябрьского Ксения Скородумова стала чемпионкой Азии по киокусинкай. Международный турнир прошел в городе Актобе в Казахстане. сообщил мэр города Алексей Пальчинский.
Соревнования объединили сильнейших спортсменов из 11 стран. Ксения Скородумова уверенно прошла всю турнирную сетку и завоевала золотую медаль, став чемпионкой соревнований. Еще одна представительница Башкирии Ангелина Шарифуллина в напряжённой борьбе заняла третье место. Башкирские спортсменки прошли отбор на чемпионате мира, который пройдет в Испании.
Сборная России выступила на международных стартах под своим национальным флагом.
Справка:
Киокусинкай (киокушин) — это стиль карате, признанный в России как официальный вид спорта, жёсткая полноконтактная дисциплина, где спортсмены сражаются без защитного шлема, а удары наносятся в полный контакт (с ограничениями по зонам).
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