Счет в матче был открыт на 40-й минуте, отличился Фаниль Сунгатулин. На 77-й минуте второй гол за уральский клуб забил Илья Ишков.

После этой игры «Уфа» опустилась на 10-е место в турнирной таблице Первой лиги (23 очка). «Урал» с 37 баллами идет на второй строчке в таблице.

Впереди у уфимской команды до конца года два матча на выезде: 29 ноября — игра с подмосковным «Велесом», 5 декабря — игра в Туле с «Арсеналом».

Ранее воспитанники школы ФК «Уфа» подписали первые профессиональные контракты.