Для 36-летнего спортсмена это будет первое международное соревнование почти за пять лет — последний раз он выступал на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.
Несмотря на долгий перерыв, Елистратов остается лидером сборной. В минувшем декабре на чемпионате России в Санкт-Петербурге он завоевал две золотые медали на дистанциях 1000 и 1500 метров. На «полуторке» он стал первым третий раз подряд.
Помимо Елистратова, в Сеуле выступят Константин Ивлиев, Владимир Балбеков, Валентин Кобызев, Никита и Даниил Николаев. В женском турнире Россию представят Елена Серегина, Алена Крылова, Фаиля Аймалетдинова, Мария Метелкина, Анастасия Константинова и Анастасия Жеганова.
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