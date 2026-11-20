Для 36-летнего спортсмена это будет первое международное соревнование почти за пять лет — последний раз он выступал на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

Несмотря на долгий перерыв, Елистратов остается лидером сборной. В минувшем декабре на чемпионате России в Санкт-Петербурге он завоевал две золотые медали на дистанциях 1000 и 1500 метров. На «полуторке» он стал первым третий раз подряд.

Помимо Елистратова, в Сеуле выступят Константин Ивлиев, Владимир Балбеков, Валентин Кобызев, Никита и Даниил Николаев. В женском турнире Россию представят Елена Серегина, Алена Крылова, Фаиля Аймалетдинова, Мария Метелкина, Анастасия Константинова и Анастасия Жеганова.