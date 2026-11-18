«Салават Юлаев» взял реванш у «Барыса» за сентябрьское поражение. Встреча завершилась со счетом 5:3 на льду «Уфа-Арены».

«Юлаевцы» открыли счет уже на первой минуте встречи. Ворота гостей дальним броском распечатал Вадим Шипачев. Затем ветеран КХЛ отдал красивую передачу на пятак, которая вывела Данила Алалыкина на ударную позицию. Астанинский защитник, пытаясь блокировать бросок, ударил уфимца клюшкой и получил 2-минутный штраф. «Юлаевцам» хватило пары секунд, чтобы реализовать большинство. Преимущество уфимской команды удвоил Девин Броссо — 2:0.

Радости уфимским болельщикам еще прибавило присутствие экс-игрока команды Евгения Кузнецова на трибуне. Его поприветствовали аплодисментами.