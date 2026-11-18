«Салават Юлаев» взял реванш у «Барыса» за сентябрьское поражение. Встреча завершилась со счетом 5:3 на льду «Уфа-Арены».
«Юлаевцы» открыли счет уже на первой минуте встречи. Ворота гостей дальним броском распечатал Вадим Шипачев. Затем ветеран КХЛ отдал красивую передачу на пятак, которая вывела Данила Алалыкина на ударную позицию. Астанинский защитник, пытаясь блокировать бросок, ударил уфимца клюшкой и получил 2-минутный штраф. «Юлаевцам» хватило пары секунд, чтобы реализовать большинство. Преимущество уфимской команды удвоил Девин Броссо — 2:0.
Радости уфимским болельщикам еще прибавило присутствие экс-игрока команды Евгения Кузнецова на трибуне. Его поприветствовали аплодисментами.
«Юлаевцы» на домашнем льду тотально доминировали, получив сразу три большинства за первую половину отрезка. На 15-й минуте астанчане размочили счет, но уже спустя 4 минуты хозяева вернули перевес в два очка. В контратаке Шипачев вновь вывел Алалыкина на рандеву с вратарем, вторая попытка поразить ворота Шутова для него оказалась удачной — 3:1.
В матче хромала дисциплина казахстанской команды — четыре штрафа за вторую 20-минутку. На этот раз уфимцы не смогли воспользоваться их ошибками. Наперекор всем упущенным шансам в начале третьего периода «юлаевцы» забили гол в меньшинстве. С передачи Артема Горшкова четвертую шайбу команды забросил Владислав Ефремов — 4:1. Затем в формате 5 на 4 американский легионер Джастин Бейли «Барыса» сумел отыграть одно очко.
Как в предыдущей игре, «юлаевцы» выдали «валидольную» концовку. За 6 минут до финального свистка хозяева получили очередное удаление и пропустили гол от американских легионеров. Астанчане заменили вратаря на шестого полевого игрока и устроили штурм ворот в большинстве. Голкипер Семен Вязовой несколько раз спас свою команду. Перед финальной сиреной Артем Горшков отправил шайбу в пустые ворота и поставил точку в матче — 5:3.
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