Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Адмиралом» (6:5). Он отметил, что команда не опустила руки в конце игры и показала волю к победе.

«Искромётный матч с обилием голов. Думаю, болельщикам понравилось. Но хочу отметить, что в концовке, когда „Адмирал“ сравнял счёт, команда не опустила руки, показала характер и волю к победе. В итоге взяли очень важные для нас два очка. Отдельное спасибо нашим болельщикам, которые сегодня поддержали команду именно в нужный момент. Это вдохновило ребят», — сказал Козлов.

Ранее после игры с «Ак Барсом» Виктор Козлов говорил об отсутствии характера и воли у игроков. Перед матчем с «Адмиралом» над этим работали на тренировках — и результат, по его словам, проявился.

«Салават Юлаев» занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока». В следующем матче 18 ноября уфимцам предстоит сыграть с астанинским «Барысом».