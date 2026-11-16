Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе поручил наградить гимнастку Полину Дмитриеву. Он рассказал о победе юной спортсменки на Олимпийских играх среди юниоров.

Вице-премьер правительства республики — министр спорта Руслан Хабибов назвал победу Дмитриевой на юношеских Олимпийских играх исторической.

«Такого достижения в истории российского спорта еще не было. Это первая победа, — сказал Хабибов. — Сегодня ночью мы встретили Полину в уфимском аэропорту, она отдыхает после долгой дороги».