Боксерша из Октябрьского Азалия Аминева проведет бой против экс-чемпионки мира по версии WBF Нозифо Белл. Поединок пройдет в основном карде вечера бокса в уфимском Дворце борьбы 27 ноября.
Азалия Аминева является четырёхкратной чемпионкой России, в этом году она стала чемпионкой Европы. С 2024 года башкирская боксерша выступает на профессиональном ринге. В апреле 2026 года она завоевала пояс WBA Asia.
37-летняя Нозифо Белл — бывшая чемпионка мира по версии WBF в полулегком весе и действующая обладательница интерконтинентального титула WBF в первом полусреднем весе. Она выступает на профессиональном ринге с 2013 года и провела за карьеру 22 поединка, в которых одержала 16 побед (5 нокаутом), потерпела 5 поражений и 1 ничью.
Напомним, в этот день на уфимский ринг также выйдет претендент на титул чемпиона мира Артур Субханкулов. Он сразится за пояс с олимпийским чемпионом Энди Крусом.
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