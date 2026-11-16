«Динамо-Уфимочка БашГАУ» вышла в лидеры на чемпионате России среди женских команд Высшей лиги А. Уфимская команда одержала две победы над ВК «Рязань-РГУ» во Дворце борьбы.

Башкирские волейболистки впервые выступили на площадке нового спортивного объекта. За два игровых дня матчи посетили около 2 тысяч болельщиков. Встречи завершились уверенной победой уфимок со счетом 3:0.

В десяти проведенных матчах «Динамо-Уфимочка» одержала восемь побед и набрала 24 очка. Следующие матчи чемпионата России команда проведет 24 и 25 ноября в Калининграде, где встретится с «Локомотивом-2».

Ранее сообщалось, что уфимский БК «Динамо» стал лидером в Суперлиге.