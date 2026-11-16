Международная федерация хоккея приняла решение провести чемпионат мира 2027 года в Канаде без участия молодежной сборной России. Об этом сообщила Федерация хоккея РФ.
В Федерации выразили протест и отметили, что решение ИИХФ принято исключительно по политическим причинам, в нарушение решения Спортивного арбитражного суда (КАС), который обязал допустить российские сборные к международным соревнованиям.
«Исключение российской команды нарушает основополагающие принципы права, олимпизма, недискриминации, равенства спортсменов и целостности международных соревнований. Федерация хоккея России совместно с Олимпийским комитетом РФ обратится в Международный олимпийский комитет для разрешения сложившейся неприемлемой ситуации», — сообщили в ФХР.
Напомним, в составе молодежной сборной России выступают хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» Никита Щербаков и Александр Жаровский.
Ранее ветеран КХЛ Никита Щитов оценил шансы сборной России по хоккею вернуться на мировую арену.
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