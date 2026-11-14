Воспитанники школы ФК «Уфа» подписали первые профессиональные контракты

Пять воспитанников школы ФК «Уфа» официально стали игроками основной команды. Свои первые профессиональные соглашения с клубом подписали Михаил Новоженин, Дмитрий Подгайный, Богдан Степанов («Уфа»-2010), а также Арсений Адршин и Мурат Гарифуллин («Уфа»-2011).
Михаил Новоженин является основным вратарём команды «Уфа-2010».
Нападающий Дмитрий Подгайный в текущем сезоне принял участие во всех матчах ЮФЛ и отметился восемью забитыми голами.
Богдан Степанов в сезоне-2026 провёл 13 игр в ЮФЛ, в которых забил восемь мячей.
Арсений Адршин выступал в ЮФЛ Приволжье. На его счету 28 матчей и 11 голов.
Полузащитник Мурат Гарифуллин провёл 27 игр в ЮФЛ и забил 3 мяча.
Ранее «Башинформ» сообщал о прошедшем в Уфе волейбольном турнире памяти Павла Качкаева.
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