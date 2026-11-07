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16:59 (UTC+5), 07 Ноября 2026

ГК «Башкирия» в упорной борьбе уступил «Кубани»

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Евгений Буров ГК «Башкирия»
Фото: Евгений Буров | ГК «Башкирия»
Инсаф Хужабирганов

Гандбольная команда «Башкирия» в матче Суперлиги уступила «Кубани» из Краснодара. Домашняя игра завершилась со счетом 29:34.

«29:34 — обидно, но не стыдно. Потому что стыдно бывает только тогда, когда не стараешься. А вы старались каждую секунду. Пусть этот матч станет тем самым, после которого всё пойдёт по-другому: точнее передачи, увереннее броски, спокойнее нервы», — сообщили в пресс-службе клуба.

Лучшими игроками матча стали вратарь «Башкирии» Влада Бударева и разыгрывающая краснодарской команды Мария Коняева.

Башкирская команда продолжит свое выступление на Кубке России. В 1/16 финала подопечные Руднева встретятся с командой УОР №4 из Звенигорода.

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