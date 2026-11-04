15 спортсменов из Башкирии участвуют в фестивале «Кубок мужества» в Перми

В Перми открылся Всероссийский физкультурный фестиваль среди ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции «Кубок мужества». В соревнованиях принимают участие более 600 спортсменов со всей России.
Республику Башкортостан представляют 15 атлетов, сообщили в региональном минспорте.
Соревнования пройдут по пауэрлифтингу, настольному теннису, шахматам и спортивному метанию ножа. Также зрителей ждут показательные выступления по фиджитал-боксу и адаптивному гиревому спорту.
В прошлом году сборная Башкирии завоевала на состязании 10 медалей, сообщал «Башинформ».
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