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2 Октября , 09:53

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов: «Мы безобразно сыграли»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

«Салават Юлаев» в матче с «Куньлунь Ред Стар» сыграл безобразно. Об этом заявил главный тренер уфимского хоккейного клуба Виктор Козлов.

Напомним, вчера «Салават Юлаев» принимал на родном льду пекинский «Куньлунь Ред Стар». Уфимцы вели во втором периоде с сухим счётом (2:0), но в заключительной двадцатиминутке пропустили пять шайб. Игра завершилась с разгромным счётом (2:5).

«50 минут хорошей игры было с нашей стороны, хорошо выходили из зоны и преодолевали оборону соперника. Но потом безответственная игра привела к тому, что „Куньлунь“ вернулся в матч. Так мы не должны играть. Мы играли поначалу правильно, знали, что соперник быстро переходит в атаку. Мы сами же совершили ошибки и подарили им эту победу. Мы безобразно сыграли», — прокомментировал исход встречи Виктор Козлов.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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