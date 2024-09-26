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26 Сентября , 19:16

Комплекс гребного слалома в Уфе готов на 98%

В Уфе близится к завершению строительство комплекса гребного слалома в микрорайоне Инорс. Объект возводится в рамках нацпроекта «Демография».

Строительная готовность объекта – 98%. Заказчик – Управление капитального строительства РБ.

Канал объединяет озеро Теплое и реку Уфа, его протяженность составляет 250 метров, глубина – 1,75 метров. Комплекс будет круглогодичным. Объект станет вторым объектом подобного уровня в России. 

Также к гребному каналу будут прилегать автомобильные и пешеходные дороги. На территории предусмотрены системы освещения, видеонаблюдения, а также душевые, санузлы, помещение для тренеров и медпункт.   

Благодаря открывающемуся шлюзу, откуда поступает вода из озера, на гребном канале создается эффект бурлящей воды для имитации горной реки.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе заключен контракт на достройку комплекса гребного слалома. 

Автор:Сергей Николаев
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