Шашки помогли детям Башкирии повысить успеваемость

Лилия Абдульманова рассказала, что начала заниматься шашками, когда её восьмилетнюю впервые в шашечный класс привёл папа. Отец хотел, чтобы дочь подтянулась по математике, и заверил её, что именно шашки помогут окончить школу с отличными отметками. Он не ошибся. Как говорит Лилия Абдульманова, она стала одной из лучших по математике. Побеждала на олимпиадах и стремилась поступить на физмат БашГУ.

Лилия Абдульманова окончила Салаватский педколледж. Очень хотела поступить на физмат, но не успевала на вступительные экзамены, поскольку принимала участие в нескольких соревнованиях. По срокам могла сдать экзамены только на филфаке.

Тем не менее шашки всецело заполнили её жизнь. Первыми учителями Лилии Абдульмановой стали высококвалифицированные тренеры Гульнара Закиевна Сафина и Владимир Иванович Мильшин. Стала многократной победительницей первенств и чемпионатов Республики Башкортостан и России, серебряным и бронзовым призёром турниров Европы. Получила звание мастера спорта Федерации международных шашек. Пришло время и стала сама тренировать. Когда приступила к тренерской деятельности, Лилия Абдульманова прошла переквалификацию на базе Башкирского института физической культуры на тренера-преподавателя. А в начале этого года она стала участницей программы «Сельский тренер».

«Тренеры очень рады программе „Сельский тренер“, инициированной Главой Башкортостана Радием Хабировым. Проект значительно поддерживает специалистов, как молодых, так и более опытных. Лично мне программа дала толчок для дальнейшего развития. Я была спортсменкой, занималась административной работой, а сейчас — тренер. Кстати, планирую продолжить карьеру спортсменки, но своих воспитанников не оставлю. Шашечный спорт в последние 2-3 года получил колоссальную поддержку. В 2023 году республика направила в виде субсидий почти 3,5 млн рублей на развитие базовых видов спорта, в том числе шашек. Мы приобрели инвентарь, столы, стулья, электронные часы, доски, форму, интерактивные доски, ноутбуки. Благодаря современным технологиям проводим онлайн-тренировки, анализируем партии. В этом году мы получили около 1,5 млн рублей», — говорит Лилия Абдульманова.

Она отметила, что программа «Сельский тренер» играет большую роль для малых городов и сёл. Именно такая поддержка подняла на уровень подготовку детей в спорте. Ну и, конечно же, неоценима помощь самим тренерам, подчеркнула Лилия Абдульманова.