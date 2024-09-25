Шашки помогли детям Башкирии повысить успеваемость

Республиканская программа «Сельский тренер» позволит детям из сельской местности активнее заниматься спортом, причём под наставничеством профессиональных тренеров, а значит стремиться к победам и достижениям. Так считает тренер-преподаватель спортивной школы дополнительного образования по шашкам Ишимбая Лилия Абдульманова.
Лилия Абдульманова рассказала, что начала заниматься шашками, когда её восьмилетнюю впервые в шашечный класс привёл папа. Отец хотел, чтобы дочь подтянулась по математике, и заверил её, что именно шашки помогут окончить школу с отличными отметками. Он не ошибся. Как говорит Лилия Абдульманова, она стала одной из лучших по математике. Побеждала на олимпиадах и стремилась поступить на физмат БашГУ.
Лилия Абдульманова окончила Салаватский педколледж. Очень хотела поступить на физмат, но не успевала на вступительные экзамены, поскольку принимала участие в нескольких соревнованиях. По срокам могла сдать экзамены только на филфаке.
Тем не менее шашки всецело заполнили её жизнь. Первыми учителями Лилии Абдульмановой стали высококвалифицированные тренеры Гульнара Закиевна Сафина и Владимир Иванович Мильшин. Стала многократной победительницей первенств и чемпионатов Республики Башкортостан и России, серебряным и бронзовым призёром турниров Европы. Получила звание мастера спорта Федерации международных шашек. Пришло время и стала сама тренировать. Когда приступила к тренерской деятельности, Лилия Абдульманова прошла переквалификацию на базе Башкирского института физической культуры на тренера-преподавателя. А в начале этого года она стала участницей программы «Сельский тренер».
«Тренеры очень рады программе „Сельский тренер“, инициированной Главой Башкортостана Радием Хабировым. Проект значительно поддерживает специалистов, как молодых, так и более опытных. Лично мне программа дала толчок для дальнейшего развития. Я была спортсменкой, занималась административной работой, а сейчас — тренер. Кстати, планирую продолжить карьеру спортсменки, но своих воспитанников не оставлю. Шашечный спорт в последние 2-3 года получил колоссальную поддержку. В 2023 году республика направила в виде субсидий почти 3,5 млн рублей на развитие базовых видов спорта, в том числе шашек. Мы приобрели инвентарь, столы, стулья, электронные часы, доски, форму, интерактивные доски, ноутбуки. Благодаря современным технологиям проводим онлайн-тренировки, анализируем партии. В этом году мы получили около 1,5 млн рублей», — говорит Лилия Абдульманова.
Она отметила, что программа «Сельский тренер» играет большую роль для малых городов и сёл. Именно такая поддержка подняла на уровень подготовку детей в спорте. Ну и, конечно же, неоценима помощь самим тренерам, подчеркнула Лилия Абдульманова.
Напомним, в Башкирии спортивные тренеры, которые планируют работать в сёлах и небольших городах, могут подать заявки на участие в программе «Сельский тренер» и получить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Надо отметить, что республика первой внедрила в России социальный проект и на сегодняшний день он признан одной из лучших практик. На данный момент «Сельский тренер» действует в более чем 25 регионах страны. На примере республиканской программы на федеральном уровне разрабатывается программа «Земский тренер». Выплаты идут на приобретение жилья или земельного участка под строительство дома, покупку машины, погашение ипотеки и обучение. Главное условие — специалист должен проработать в сельской местности пять лет.
«Мы в 2020 году утвердили программу „Сельский тренер“. В чём суть программы? Тренеру выдаётся грант в размере 600 тысяч рублей. За это он обязан проработать на селе не менее пяти лет. На данный момент мы получили вдвое больше заявок, чем закладывали и предполагали. То есть программа очень нужна и востребована. Ежегодно мы будем поддерживать до 100 тренеров», — сказал Радий Хабиров в феврале 2021 года в своём выступлении на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО, посвящённом развитию массового спорта и физической культуры.
А в феврале этого года Радий Хабиров на заседании Совета по вопросам развития физической культуры и спорта отметил, что республика уделяет большое внимание на спортивную инфраструктуру.
«Мы делаем большие вливания в инфраструктуру — строим новые спортивные сооружения и объекты. Важно подумать о том, чтобы они эффективно работали. И любой ребёнок мог бы заниматься дисциплиной, которая ему интересна, — отметил Радий Хабиров. — Это нетривиальная задача, которую мы должны решить».
Руководитель региона поручил представить предложения по модернизации спортивных объектов в муниципалитетах в рамках Стратегии развития Башкортостана до 2030 года.
«Мы уделяем большое внимание развитию спорта в районах республики. Это очень важно. Именно там рождаются наши великие атлеты», — подчеркнул Глава Башкортостана.