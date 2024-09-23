В Уфе прошел фестиваль по национальным видам спорта

В Уфе состоялся 28-й республиканский фестиваль по национальным видам спорта.

Спортсмены из 14 муниципальных районов и пять городов соревновались в дисциплинах: борьба корэш, армспорт, гиревой спорт и мас-рестлинг. По итогам соревнований сборная Уфы стала лучшей в мас-рестлинге и армрестлинге, заняла второе место в корэше и третье – в гиревом спорте.

- Уровень конкуренции из года в год значительно повышается, – отметил главный судья соревнований Раиль Бикмаев. – Уфимские спортсмены достойно представили свой город и вернули статус чемпионов.

К слову, представляющая уфимскую команду Лейла Шагисултанова в начале сентября стала серебряным призером Всемирных игр кочевников по мас-рестлингу.