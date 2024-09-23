Новости Башкортостана и Уфы
92.92
+0.34
103.22
-0.16
73.99
+0.08
5+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Спорт
23 Сентября , 19:43

В Уфе прошел фестиваль по национальным видам спорта

В Уфе состоялся 28-й республиканский фестиваль по национальным видам спорта.

Спортсмены из 14 муниципальных районов и пять городов соревновались в дисциплинах: борьба корэш, армспорт, гиревой спорт и мас-рестлинг. По итогам соревнований сборная Уфы стала лучшей в мас-рестлинге и армрестлинге, заняла второе место в корэше и третье – в гиревом спорте.

- Уровень конкуренции из года в год значительно повышается, – отметил главный судья соревнований Раиль Бикмаев. – Уфимские спортсмены достойно представили свой город и вернули статус чемпионов.

К слову, представляющая уфимскую команду Лейла Шагисултанова в начале сентября стала серебряным призером Всемирных игр кочевников по мас-рестлингу.

Автор:Сергей Николаев
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru