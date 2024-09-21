Евгений Харлачёв объяснил поражение «Уфы» на домашнем поле

Матч между «Уфой» и «Чайкой» главный тренер горожан Евгений Харлачёв считает «аттракционом невиданной щедрости». По его мнению, уфимские футболисты в начале встречи отдали сопернику инициативу и затем не смогли переломить ход игры.

Напомним, накануне футбольный клуб «Уфа» провёл домашний матч 11-го тура Первой Лиги с «Чайкой» из Песчанокопского. Хозяева поля потерпели поражение, единственный мяч в ворота уфимцев забил Никита Маляров.