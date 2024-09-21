Евгений Харлачёв объяснил поражение «Уфы» на домашнем поле

Матч между «Уфой» и «Чайкой» главный тренер горожан Евгений Харлачёв считает «аттракционом невиданной щедрости». По его мнению, уфимские футболисты в начале встречи отдали сопернику инициативу и затем не смогли переломить ход игры.
Напомним, накануне футбольный клуб «Уфа» провёл домашний матч 11-го тура Первой Лиги с «Чайкой» из Песчанокопского. Хозяева поля потерпели поражение, единственный мяч в ворота уфимцев забил Никита Маляров.
«Эта игра напомнила мне игру с „Тюменью“, когда мы начали тот матч тоже с аттракциона невиданной щедрости, подарили момент сопернику, и после этого практически все 90 минут атаковали или пытались отыграться, забить мяч в чужие ворота. Были хорошие эпизоды для взятия ворот, мне кажется, наши футболисты как-то стеснялись сегодня забивать в чужие ворота и перекладывали ответственность друг на друга. Мяч летел куда угодно, только не в ворота соперника. Было очень много подходов или перспективных атак для взятия ворот, было очень много доставок мяча в штрафную площадь соперника. Были также опасные ситуации, очень много ударов по воротам, но еще раз говорю, к сожалению, сегодня нам не удалось реализовать свои моменты», — прокомментировал игру Евгений Харлачев.
Следующий матч «Уфа» проведёт 25 сентября в Астрахани с ФК «Волгарь».