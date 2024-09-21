Новости Башкортостана и Уфы
92.58
0
103.38
0
74.49
-0.39
13+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Спорт
21 Сентября , 18:58

Евгений Харлачёв объяснил поражение «Уфы» на домашнем поле

telegram-канал ФК «Уфа»
Фото:telegram-канал ФК «Уфа»

Матч между «Уфой» и «Чайкой» главный тренер горожан Евгений Харлачёв считает «аттракционом невиданной щедрости». По его мнению, уфимские футболисты в начале встречи отдали сопернику инициативу и затем не смогли переломить ход игры.

Напомним, накануне футбольный клуб «Уфа» провёл домашний матч 11-го тура Первой Лиги с «Чайкой» из Песчанокопского. Хозяева поля потерпели поражение, единственный мяч в ворота уфимцев забил Никита Маляров.

telegram-канал ФК «Уфа»
Фото:telegram-канал ФК «Уфа»

«Эта игра напомнила мне игру с „Тюменью“, когда мы начали тот матч тоже с аттракциона невиданной щедрости, подарили момент сопернику, и после этого практически все 90 минут атаковали или пытались отыграться, забить мяч в чужие ворота. Были хорошие эпизоды для взятия ворот, мне кажется, наши футболисты как-то стеснялись сегодня забивать в чужие ворота и перекладывали ответственность друг на друга. Мяч летел куда угодно, только не в ворота соперника. Было очень много подходов или перспективных атак для взятия ворот, было очень много доставок мяча в штрафную площадь соперника. Были также опасные ситуации, очень много ударов по воротам, но еще раз говорю, к сожалению, сегодня нам не удалось реализовать свои моменты», — прокомментировал игру Евгений Харлачев.

Следующий матч «Уфа» проведёт 25 сентября в Астрахани с ФК «Волгарь».

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru