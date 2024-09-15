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15 Сентября , 10:23

В Уфе прошел фестиваль уличных видов спорта Urambairam

В Уфе ярко прошел фестиваль уличных видов спорта Urambairam, который стал настоящим праздником для любителей активного образа жизни.

Мероприятие привлекло более 4 тысяч спортсменов и зрителей, предложив им программу, насыщенную яркими событиями. Как сообщили «Башинформу» организаторы, в рамках фестиваля прошли турниры чемпионаты по баскетболу 3×3, фиджитал-баскетболу и брейк дансу. В чемпионате 3×3 приняли участие 139 команд из Башкортостана, соседних регионов и из Республики Казахстан. В турнире по брейк-дансу приняли участие 198 человек. В фиджитал-баскетбол сыграли 12 команд.

Фестиваль порадовал зрителей захватывающим акро-данк шоу «Летающие баскетболисты», единственным такого рода шоу самых крутых трюков, гонками на дронах, мастер-классом по скетчингу, и выступлениями танцевальных коллективов. Атмосфера праздника дополнилась музыкальными сетами от топовых ди-джеев и разнообразной концертной программой. Urambairam стал уникальной платформой, объединяющей профессионалов и любителей различных направлений уличной культуры.

Ключевым моментом фестиваля стало торжественное открытие, где были представлены три команды, которые в новом сезоне представят нашу республику на баскетбольных турнирах. Это новая профессиональная команда, выступающая в Высшей лиге — «Динамо», участник «Студенческой лиги РЖД» команду «Уфимец» и команда-площадка для подготовки молодых и перспективных игроков, воспитания будущих «звезд» баскетбола «Динамо-юниор». Гости фестиваля тепло приветствовали игроков.

Гостями торжественной церемонии стали: сенатор Российской Федерации, представитель от Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Олег Голов, заместитель министра спорта РБ Эльза Карамурзина, глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова, первый заместитель руководителя регионального отделения физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Башкортостан, шестикратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов, советник Главы Башкортостана по спорту Рустем Ахмадинуров.

Автор:Лейла Аралбаева
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