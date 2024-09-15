«Уфа» одержала первую победу на домашнем поле

Сегодня, 15 сентября, ФК «Уфа» в матче 10-го тура Первой Лиги сыграл на родном поле с ФК «Родина» (Москва). Матч завершился победой горожан — 2:0.

Мячи в ворота москвичей забили Камиль Муллин и Владислав Ложкин.

Главный тренер ФК «Уфа» Евгений Харлачёв на послематчевой пресс-конференции отметил, что команда проявила волю к победе и желание победить.

«Наконец-то это свершилось, одержали первую домашнюю победу. Надеюсь, не последнюю. У нашей команды сегодня была сумасшедшая самоотдача, воля к победе, желание победить, трудолюбие. Мы сегодня были командой, единым целым, за это все воздалось. Да, у соперника очень необычные футболисты, заставили нас большую часть времени обороняться. К счастью, линия обороны и атакующая линия сыграли хорошо — и оборонялись, и достаточно хорошо действовали в атаке. Да, меньше владели мячом, но свои немногочисленные моменты выжали по максимуму. Да, не показали тот искромётный футбол, о котором многие писали, что мы не заслуживали поражений с „Сочи“, с „Торпедо“, но что их вспоминать. За те матчи сегодня вернулась удача. Будем надеяться, что эта победа позволит нам двигаться дальше, обрести свою уверенность, потому что все проблемы у нас психологического плана. Когда победа — и раны быстрее заживают, и солнышко ярче светит, и жизнь удалась. Раз сегодня три очка заработали, значит всё сделали правильно — замены, состав на матч. Двигаемся дальше», — сказал Евгений Харлачёв.

Напомним, предыдущий матч «горожане» провели в Ярославле, где всухую проиграли местному «Шиннику» (2:0).

Следующий матч уфимцы тоже проведут дома. 20 сентября команда сыграет с ФК «Чайка».