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12 Сентября , 15:31

Россиянам покажут фильм про башкирский футбол

«Триколор»
Фото:«Триколор»

Жителям России покажут фильм о футболе в Башкирии, снятый оператором цифровой среды «Триколор». В фильме расскажут, как проект энтузиастов деревни Кутуево Учалинского района - фестиваль «Олотау йыйыны» стал спортивным праздником для сельчан.

Футбольные турниры, в которых принимают участие команды из башкирских деревень и сёл, проводятся у подножия горы Олотау с 2019 года. За это время состязания любителей спорта переросли в соревнования межрегионального уровня. При этом фестиваль «Олотау йыйыны» сохраняет душевность деревенского турнира. Футболисты играют на обычном поле, голы забивают в простые деревянные ворота. Участники соревнований живут в палатках. А жители Кутуево угощают спортсменов пловом собственного приготовления.

С 2020 года турнир посвящён памяти первого мастера спорта России из деревни Кутуево, четырёхкратного чемпиона Республики Башкортостан, серебряного призёра чемпионата России по борьбе «Куреш» Гайсара Халидаровича Галина.

Генеральный продюсер «Триколор Спорт» Марина Богомолова считает, что создателям фестиваля удалось вдохнуть жизнь в небольшие сёла и превратить родную деревню в местную столицу спорта.

«В своем фильме мы стремились передать красоту Башкирии и её жителей, удивительную атмосферу любви к футболу, своей культуре и малой родине», — говорит Марина Богомолова.

«В этом году фестиваль «Олотау йыйыны» прошёл очень хорошо, но всегда есть куда расти. Учимся на своих ошибках и в следующем году постараемся провести наш фестиваль на ещё более высоком уровне. Ожидания от фильма самые лучшие. Будем надеяться, что в этот фильм попали люди, которые реально очень многое сделали для фестиваля «Олотау йыйыны» и для нашей деревни Кутуево. Выражаем огромную благодарность съёмочной группе «Триколор Спорт», — отметил основатель и главный организатор фестиваля Линар Галин.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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