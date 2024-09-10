Новости Башкортостана и Уфы
90.39
+0.56
99.91
+0.19
70.88
-0.97
23+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Спорт
10 Сентября , 12:39

«Золотые» акробаты из Башкирии выступили на международном турнире

telegram-канал министерства спорта Республики Башкортостан
Фото:telegram-канал министерства спорта Республики Башкортостан

Спортивные акробаты из Башкирии завоевали золотые медали на международных соревнованиях «Кубок Золотова». Об этом сообщает министерство спорта республики.

Юные спортсмены Дина Низаева и Тихон Брезгин стали лидерами в возрастной категории 11-16 лет. Алана Зиннатуллина и Роман Гилев обошли всех соперников 13-19 лет.

Турнир, посвящённый памяти заслуженного мастера спорта СССР Юрия Золотова, прошёл в Великом Новгороде. В соревнованиях приняли участие более 200 сильнейших спортсменов из пяти стран.

Ранее «Башинформ» сообщал о первых победах спортсменов из Башкирии на V Всемирных играх кочевников в Астане.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru