«Золотые» акробаты из Башкирии выступили на международном турнире

Спортивные акробаты из Башкирии завоевали золотые медали на международных соревнованиях «Кубок Золотова». Об этом сообщает министерство спорта республики.

Юные спортсмены Дина Низаева и Тихон Брезгин стали лидерами в возрастной категории 11-16 лет. Алана Зиннатуллина и Роман Гилев обошли всех соперников 13-19 лет.

Турнир, посвящённый памяти заслуженного мастера спорта СССР Юрия Золотова, прошёл в Великом Новгороде. В соревнованиях приняли участие более 200 сильнейших спортсменов из пяти стран.

Ранее «Башинформ» сообщал о первых победах спортсменов из Башкирии на V Всемирных играх кочевников в Астане.