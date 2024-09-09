Мэр Уфы пригласил всех на марафон

Уфимский международный марафон в этом году состоится 22 сентября, крупное спортивное мероприятие посвящают 450-летию города.

— Этот год для нас особенный — год юбилея Уфы и юбилея марафона. Поэтому подходим к вопросу организации с ещё большей ответственностью и грандиозными планами, — отметил глава горадминистрации Ратмир Мавлиев. — С каждым годом интерес жителей к спорту растет, а мы стараемся этому способствовать: в столице появляются новые спортивные объекты и благоустроенные места в парках и скверах. Ждём всех на наш большой праздник спорта 22 сентября. Желаю хорошей подготовки, позитивного настроя и отличных результатов, — пригласили градоначальник спортсменов и зрителей.

Сертифицированная трасса с перепадами высот проходит через исторический центр Уфы. Каждая дистанция — своего рода экскурсия, которая ведёт участников вдоль старинных домов, памятников и современных арт-пространств.

«Каждого спортсмена ждёт знаменитое башкирское гостеприимство: щедрые стартовые пакеты, отзывчивые волонтёры и громкие, позитивные болельщики.

На сайте марафона можно выбрать дистанцию по своим силам и амбициям, а также принять участие в командной эстафете, роллер-марафоне или детском забеге с гарантированной медалью на финише», — напомнили в оргкомитете марафона.