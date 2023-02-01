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Сегодня, 10:34

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин: «Потолок зарплат в КХЛ начал работать»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Лидер «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин в интервью изданию Sport24 поделился мнением о результатах введения потолка зарплат в КХЛ. Хоккеист отметил, что такая огромная конкуренция в Восточной конференции сложилась из-за того, что потолок зарплат начал работать.

«Традиционно сложилось, что на Западе есть два гранда - СКА, ЦСКА, плюс "Локомотив" с "Динамо", в этом году еще "Торпедо". Но все равно ситуация меняется, в этом году, можно сказать, только Питер прет как паровоз. Что касается Востока, то к этому и должны были прийти после введения жесткого потолка зарплат. Кстати, эта тема как-то затихла. Хотя на самом деле вот потолок зарплат начал работать, как и говорили, спустя пару лет. В некоторых командах заключали контракты на три года, до введения потолка, и в первые сезоны игроки получали большие суммы. Сейчас все поменялось, и потолок заработал.

У "Торпедо", "Нефтехимика" не так много денег, но они бьются. Такие команды дают хороший толчок лиге, начинают искать разные способы достижения результата. Кто-то развивает молодежь, кто-то делает ставку на тренерский штаб. Даже в условиях отсутствия больших денег можно добиваться результата. В последнее время стало заметно, что роль менеджеров сильно возросла», - высказался Кадейкин.

Напомним, КХЛ ввела жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей в 2020 году. Контракты хоккеистов всех команд должны были уложиться в эту сумму.  

Какого результата ожидали от введения потолка? Во-первых, команды должны были перестать переплачивать хоккеистам, причём не только лидерам, но игрокам нижних звеньев. Во-вторых, топовые хоккеисты должны были рассредоточиться по как можно большему количеству команд. В-третьих, в КХЛ должна была вырасти реальная конкуренция между клубами.

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