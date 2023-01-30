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Сегодня, 11:26

МОК высказался о перспективах участия спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаде-2024

championat.com
Фото:championat.com

Сборные России и Белоруссии, скорее всего, выступят на летних Олимпийских играх–2024 во Франции и в ряде других международных спортивных событий под нейтральным флагом. Такую концепцию одобрил Международный олимпийский комитет.

В организации считают, что подобный способ выступления хорошо зарекомендовал себя на открытом чемпионате Австралии по теннису.

«Обсуждаемая концепция поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения и отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на открытом чемпионате Австралии. Спортсмены участвовали в турнире как индивидуальные атлеты под нейтральным флагом без какой-либо идентификации своей страны. Эта концепция хорошо зарекомендовала себя, а также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг по всей Северной Америке и Европе», - говорится в телеграм-канале МОКа.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Как ранее писал «Башинформ», на двух Олимпиадах подряд россияне не могут выступать под национальным флагом. На предыдущих летних играх в Токио наша сборная выходила под знаменем Олимпийского комитета России (ОКР). 

Автор:Ляйсан Закирова
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