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29 Октября , 19:25

Алан Марзаев встретился со своим давним другом ‒ легендарным борцом Давидом Мусульбесом

личная страница «ВКонтакте» Алана Марзаева
Фото:личная страница «ВКонтакте» Алана Марзаева

Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Алан Марзаев поделился в соцсетях радостью от встречи с советником президента олимпийского комитета России, президентом Российского союза спортсменов Давидом Мусульбесом.

«В Уфу прибыл легендарный спортсмен, выдающийся российский борец вольного стиля, ныне советник президента Олимпийского комитета России, президент Российского союза спортсменов Давид Мусульбес. Кроме того — это мой названный брат, с которым я дружу уже 32 года, и очень этим горжусь», — написал Алан Марзаев во «ВКонтакте».

Давид Мусульбес - обладатель многочисленных спортивных побед. Он победитель XXVII Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России.

«Это именно о нём говорят и пишут, что его скорость просто нереальна для тяжелого веса. Добро пожаловать в Республику Башкортостан — самый быстрый борец-тяжеловес!» — отметил вице-премьер Башкирии.

Напомним, в Уфе проходит Кубок России в личном и командном зачете по греко-римской борьбе на призы Главы Башкортостана среди мужчин.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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