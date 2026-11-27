На трассе Уфа – Инзер – Белорецк с 67 по 204 км (Архангельский, Белорецкий районы) ввели ограничение движения для грузовиков и пассажирского транспорта.

По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, меры приняты в связи с неблагоприятными погодными условиями – из-за снега, мокрого снега и гололеда.

Ориентировочное время окончания прекращения движения 8.00 по местному времени 28 ноября.

Ранее сообщалось, что Башкирию ждут морозные выходные.