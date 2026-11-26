Как сообщили в республиканской службе судебных приставов, по результатам проверки материалы были переданы в Орджоникидзевский районный суд, где предприятие признали виновным и назначили наказание по статье КоАП РФ — административное приостановление деятельности сроком на 60 суток.

Чтобы исполнить решение суда, судебные приставы опечатали помещения фирмы. Руководство официально предупреждено об ответственности за попытку возобновить стройку раньше срока или нарушить условия запрета. Устранить нарушения и оформить все документы компания обязана за время простоя — исполнение решения суда взято под особый контроль.

Ранее в Уфе приставы арестовали Maserati и Alfa Romeo у фирмы-должника.