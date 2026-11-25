Автоюрист Николай Попов в беседе с URA.RU объяснил, как действовать водителям, попавшим в ДТП из-за зимней скользкости, и на что обращают внимание суды при разборе таких дел.
По словам эксперта, при рассмотрении споров возникает коллизия между ГОСТом, обязывающим дорожные службы убирать лед за 5-6 часов, и ПДД, предписывающими водителю выбирать скорость с учетом погоды. В таких ситуациях суды требуют от автомобилиста весомых доказательств того, что покрытие не соответствовало нормам.
Юрист рекомендует сразу после аварии, помимо вызова ДПС и скорой, фиксировать на фото и видео все детали: следы торможения и заноса, разлет осколков, выбоины и направление движения. При составлении схемы важно отразить несогласие с ней, если оно есть.
Ключевым этапом Попов называет просьбу к инспектору составить акт о недостатках дорожного покрытия. Также необходимо запросить справку в Гидрометцентре о погодных условиях в момент ДТП.
Для взыскания ущерба следует направить претензию в местную администрацию, чтобы выяснить, какая организация отвечает за содержание участка. Иск подается к этой организации с приложением независимой оценки ущерба по рыночной стоимости (без учета износа деталей).
Если суд докажет ненадлежащее состояние дороги, ущерб взыщут с обслуживающей организации. Однако если будет усмотрена вина самого водителя, то ответственность может быть распределена пропорционально.
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