Лесоводы Башкирии вырастили свыше 50 миллионов сеянцев. Из них 20 миллионов уже достигли стандартных параметров и полностью готовы к весенней высадке 2027 года, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Основу выращенного фонда составляют главные лесообразующие породы региона — сосна обыкновенная и ель. Лидерами по объемам производства в текущем сезоне стали Зилаирский (6,3 млн штук), Учалинский (4,8 млн штук) и Бураевский (4,6 млн штук) лесхозы.

Как отметил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов, республика полностью обеспечивает себя собственным посадочным материалом.

«Сформированного запаса хватает как для государственных лесокультурных работ, так и для лесопользователей-арендаторов. Это надежный фундамент, гарантирующий стабильное выполнение главной цели нацпроекта "Экологическое благополучие" — стопроцентного баланса между выбытием и воспроизводством лесов, — отметил министр.

Ранее в Башкирии подвели итоги осенней акции «Зеленая Башкирия».