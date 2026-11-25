По данным МЧС Башкирии, 25 ноября на двух участках трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск введены ограничения движения для грузовиков, а также автобусов и маршрутных такси, осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах.
Временные ограничения действуют с 16.00 по местному времени с 1494 по 1548 км и с 18.00 — с 1548 по 1779 км.
Ранее Башинформ сообщал о том, что Башкирию накроет снегопад.
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