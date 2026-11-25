В MAX появилась возможность предъявлять водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства с помощью цифрового ID, сообщили в пресс-службе мессенджера. Правительство России упростило процесс проверки документов на дороге. Вместо бумажных документов теперь водитель может показать автоинспектору QR-код из вкладки «Транспорт» в ID, а тот сможет отсканировать его для проверки.

«Новый функционал поможет забывчивым водителям сэкономить на штрафах и снизит риск утери физических носителей. Однако важно помнить, что сервис работает при наличии мобильного интернета», – прокомментировали в МАХ.