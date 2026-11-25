Депутаты горсовета утвердили новые правила проезда почетных граждан Уфы на общественном транспорте. Изменения потребовались из-за новшеств в системе единого социального проездного билета (ЕСПБ) в Башкирии. Напомним, с 20 ноября ЕСПБ подорожал с 600 до 1200 рублей. Одновременно лимит поездок по нему сократится с 90 до 60 в месяц. Следовательно, эти правила распространяются и на почетных граждан Уфы.
Как отметил в своем докладе депутат Игорь Нуйкин, сумма компенсации за 17 единых проездных билетов на 2027 год составит 244,8 тысячи рублей. Деньги выделяет горсовет по статье расходов «по обеспечению деятельности Совета».
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