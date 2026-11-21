28-летний житель Нефтекамска совершил несколько нарушений и лишился не только водительского удостоверения, но и автомобиля. Нефтекамский городской суд установил, что местный житель виновен в нарушении статьи УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».
По данным региональной прокуратуры, в апреле 2026 года мужчина, будучи лишенным водительского удостоверения за пьяную езду, вновь сел за руль «Лады Приоры» в нетрезвом состояния. Инспекторы остановили его и зафиксировали данный факт
«Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года, а также конфисковал машину в доход государства», — рассказали представители надзорного ведомства.
Ранее «Башинформ» рассказывал о подобном случае в Белорецке.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.