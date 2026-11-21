28-летний житель Нефтекамска совершил несколько нарушений и лишился не только водительского удостоверения, но и автомобиля. Нефтекамский городской суд установил, что местный житель виновен в нарушении статьи УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».

По данным региональной прокуратуры, в апреле 2026 года мужчина, будучи лишенным водительского удостоверения за пьяную езду, вновь сел за руль «Лады Приоры» в нетрезвом состояния. Инспекторы остановили его и зафиксировали данный факт

«Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года, а также конфисковал машину в доход государства», — рассказали представители надзорного ведомства.

Ранее «Башинформ» рассказывал о подобном случае в Белорецке.