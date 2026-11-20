Жительница Стерлитамака Закия Шайгардановна Юсупова сегодня отмечает 100-летний юбилей. Об этом сообщает администрация города.
Всю жизнь Закия Шайгардановна посвятила работе и семье. В военные годы она занималась сбором пшеницы, самостоятельно грузила её в повозку и отправляла на фронт. В молодости работала бухгалтером, а после — продавцом в продовольственных магазинах Стерлитамака.
Сейчас Закия Шайгардановна — многодетная мама, бабушка и прабабушка. У неё трое взрослых детей, 9 внуков и 12 правнуков.
Как отмечает дочь юбилярши, секрет долголетия мамы — в поддержании здорового образа жизни, трудолюбии, поддержке близких и душевной доброте.
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