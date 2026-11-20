С 9 ноября по 6 декабря в республике проходит республиканская профилактическая операция «Тонкий лед», главная цель которой — донести до каждого родителя, ребенка или любителя рыбалки важные правила безопасности, которые помогут избежать трагедий на водоемах.

О правилах безопасности на водных объектах в период ледообразования рассказала в эфире ЦУР Башкортостана сотрудник пресс-службы МЧС по республике Ленария Ямалетдинова. По словам представителя ведомства, главная опасность первого льда — его визуальная обманчивость. Тонкая корка у берега создает ложное ощущение надежности, однако лед толщиной всего 5–7 сантиметров не выдерживает вес взрослого человека. Главное правило, которое спасатели из года в год пытаются донести до жителей — пока лед не образовался и не окреп, выходить на него категорически запрещено.

В первую очередь, сотрудники МЧС предупреждают — не оставляйте детей без присмотра у воды. Напомним, сейчас продолжаются масштабные поиски 13-летнего мальчика в Мечетлинском районе. Подросток пропал 7 ноября во время вечерней рыбалки на реке Ай недалеко от деревни Аюпово. По предварительным данным, двое друзей отправились на реку одни. Один из мальчиков упал в ледяную воду. Товарищ помог ему выбраться на берег, но, побежав в деревню за помощью, по возвращении со взрослыми не нашел друга на месте. С 8 ноября его ищут сотрудники полиции, МЧС, госкомитета по ЧС, волонтеры и местные жители. В операции задействованы кинологи, водолазы и беспилотники.

Эта трагедия в очередной раз доказывает, насколько коварен первый лед и как быстро ситуация может выйти из-под контроля.

«Хотя сотрудники МЧС ведут профилактическую работу на постоянной основе, именно в рамках операции „Тонкий лед“ она переходит на более масштабный уровень, к ней подключаются не только спасатели МЧС и Госкомитета РБ по ЧС, но и представители полиции, администрации муниципалитетов, — отметила Ленария Ямалетдинова. — Тонкий лед, действительно, представляет смертельную угрозу не только для пешеходов, но и для плавательных средств. Например, тонкий лед, как стекло, может вспороть металл алюминиевой лодки, не говоря уже о резиновой.

В связи с тем, что в районах и деревнях уже началось ледообразование, выход на водоемы сейчас категорически запрещен. В очередной раз напоминаем об этом всем жителям, рыбакам, охотникам. И обращаемся к родителям — лед привлекает детей характерным хрустом, заставляет забыть об опасности. Поэтому ни в коем случае не отпускайте детей одних к водоемам. Главное правило сейчас: пока лед не набрал безопасную толщину, находиться на нем нельзя.

Для того чтобы лед стал по-настоящему прочным и безопасным, необходима стабильная отрицательная температура воздуха в диапазоне от -15 до -20 градусов днем в течение 5 дней. А если мороз чередуется со снегом, лед нарастает гораздо медленнее и становится менее надежным. По прогнозам, пока сильных морозов в регионе не ожидается, поэтому выход на лед категорически запрещен».

Добавим, с начала года в республике на воде погибли 70 человек, среди них 11 детей.