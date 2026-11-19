«В многоквартирном доме собственник обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества путём внесения платы за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт», — уточнили в министерстве ЖКХ региона.
Как отметили в министерстве, в процессе эксплуатации дома конструктивные элементы и инженерные системы изнашиваются. Поэтому для проведения ремонта общего имущества понадобятся значительные финансовые средства. Собрать нужную сумму в короткий срок проблематично. Однако, накопив деньги на проведение капитального ремонта с помощью уплаты ежемесячных взносов, стоимость ремонтных работ не будет «ударом по кошельку».
Таким образом, собственники новостроек обязаны оплачивать взносы на капитальный ремонт, резюмировали в министерстве ЖКХ Башкирии.
Как ранее сообщил Башинформ, в Башкирии продажи новостроек снизились после сентябрьского роста.
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