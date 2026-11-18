Волонтёрское объединение «Изгелек» Ермекеевского района Башкирии продолжает помогать нашим землякам – участникам специальной военной операции. Они готовят для них обогащенный витаминами травяной чай.
В составе чая натуральные травы: мята, тимьян, шалфей, календула и другие лекарственные растения. Всё собрано вручную, бережно высушено в тёмном и хорошо проветриваемом помещении - так сохраняются и польза, и аромат.
Каждая стадия производства, от подготовки сырья до фасовки конечного продукта, осуществляется с исключительной заботой и старанием. Жители района вкладывают в каждый пакетик чая частицу своей души, стремясь выразить военнослужащим свою солидарность и тепло, отмечают в социальных сетях волонтеры.
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