Волонтёрское объединение «Изгелек» Ермекеевского района Башкирии продолжает помогать нашим землякам – участникам специальной военной операции. Они готовят для них обогащенный витаминами травяной чай.

В составе чая натуральные травы: мята, тимьян, шалфей, календула и другие лекарственные растения. Всё собрано вручную, бережно высушено в тёмном и хорошо проветриваемом помещении - так сохраняются и польза, и аромат.

Каждая стадия производства, от подготовки сырья до фасовки конечного продукта, осуществляется с исключительной заботой и старанием. Жители района вкладывают в каждый пакетик чая частицу своей души, стремясь выразить военнослужащим свою солидарность и тепло, отмечают в социальных сетях волонтеры.