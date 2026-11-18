Запущен новый этап акции «Из Башкортостана с любовью» — теперь посылки отправят студентам, которые обучаются в Санкт-Петербурге. Сбор посылок от родных и близких пройдёт 2 и 3 декабря, сообщил на своей странице в соцсетях министр молодежной политики РБ Вито Сабиров.

Отправить можно посылку весом до 25 кг на одно место. Сумма трёх измерений (длина + ширина + высота) не должна превышать 160 см. Скоропортящиеся продукты отправлять нельзя.

Доставку организуют по двум маршрутам. Первый пройдёт через Учалы, Белорецк, Аскарово, Серменево, Уфу, Чекмагуш, Дюртюли, Нефтекамск и Агидель. Регистрация на него здесь.

Второй стартует из Сибая через Баймак, Юлдыбаево, Зилаир, Исянгулово, Кумертау, Мелеуз, Салават, Ишимбай, Стерлитамак, Чишмы, Языково, Буздяк, Белебей, Туймазы и Октябрьский. Регистрация на него здесь.

Регистрация на оба маршрута завершится 27 ноября. Выдача посылок в Санкт-Петербурге пройдёт 5 декабря у станций метро «Парк Победы», «Приморская», «Политехническая» и «Александра Невского».

Ранее студенты из Башкирии, обучающиеся в московских и петербургских вузах, уже получали свои посылки благодаря этому проекту. По словам Вито Сабирова, два основных маршрута доставили до двух российских столиц более 200 посылок общим весом 3,6 тонны.